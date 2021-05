“Vacanze col virus”, Burioni smaschera turismo ‘senza mascherina’ (Di giovedì 13 maggio 2021) “Vacanze virus incluso”. Il professor Roberto Burioni ‘denuncia’ con una serie di tweet alcune strutture turistiche che propongono Vacanze senza rispetto delle regole covid se non in aperta violazione delle norme. Il virologo del San Raffaele pubblica una serie di screenshot con annunci social, alcuni presumibilmente inseriti in gruppi Facebook. Il titolare di un agriturismo sulle colline moreniche pubblicizza la sua struttura, tra le colline e un laghetto, dove si può passeggiare “senza mascherina o distanziamento”. Sulle Dolomiti, c’è chi avvisa i propri eventuali clienti: inutile fare domande sulle norme anticovid, “se credete a questa farsa risparmiate a noi e a voi tempo prezioso”. Messaggi ancora più espliciti dall’Abruzzo: vacanza al mare per chi è interessato ad una villa, esclusi i “covidioti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) “incluso”. Il professor Roberto‘denuncia’ con una serie di tweet alcune strutture turistiche che propongonosenza rispetto delle regole covid se non in aperta violazione delle norme. Il virologo del San Raffaele pubblica una serie di screenshot con annunci social, alcuni presumibilmente inseriti in gruppi Facebook. Il titolare di un agrisulle colline moreniche pubblicizza la sua struttura, tra le colline e un laghetto, dove si può passeggiare “senza mascherina o distanziamento”. Sulle Dolomiti, c’è chi avvisa i propri eventuali clienti: inutile fare domande sulle norme anticovid, “se credete a questa farsa risparmiate a noi e a voi tempo prezioso”. Messaggi ancora più espliciti dall’Abruzzo: vacanza al mare per chi è interessato ad una villa, esclusi i “covidioti ...

Advertising

fisco24_info : 'Vacanze col virus', Burioni smaschera turismo 'senza mascherina': Il virologo pubblica gli annunci di strutture ch… - Goliapetrini1 : @GuidoCrosetto M5S. No TAV , no tap, scatoletta di tonno, bonus monopattino, bonus vacanze, no olimpiadi, onestah,… - rebaf136 : @LBestiulli Giusto sfogo, ti dirò, ho chiuso un contratto da 1mln€ (record aziendale Q1) giocandomi le vacanze di n… - CiccioLupis : RT @madicidavveroh: Vaccini omaggio, pacchetto vacanze con vaccino incluso, caffè e bibite gratis col vaccino, vax rapido in edicola, scont… - madicidavveroh : Vaccini omaggio, pacchetto vacanze con vaccino incluso, caffè e bibite gratis col vaccino, vax rapido in edicola, s… -