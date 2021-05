“Vacanze col virus” | Burioni smaschera turismo ‘senza mascherina’

(Di giovedì 13 maggio 2021) “incluso”. Il professor Roberto‘denuncia’ con una serie di tweet alcune strutture turistiche che propongonosenza rispetto delle regole covid se non in aperta violazione delle norme. Il virologo del San Raffaele pubblica una serie di screenshot con annunci social, alcuni presumibilmente inseriti in gruppi Facebook. Il titolare di un agrisulle colline moreniche pubblicizza la sua struttura, tra le colline e un laghetto, dove si può passeggiare “senza mascherina o distanziamento”. Sulle Dolomiti, c’è chi avvisa i propri eventuali clienti: inutile fare domande sulle norme anticovid, “se credete a questa farsa risparmiate a noi e a voi tempo prezioso”. Messaggi ancora più espliciti dall’Abruzzo: vacanza al mare per chi è interessato ad una villa, esclusi i “covidioti ...

Il professor Roberto Burioni 'denuncia' con una serie di tweet alcune strutture turistiche che propongonosenza rispetto delle regole covid se non in aperta violazione delle norme. Il ...... confermato per il 2021 Resta anche per quest'anno l'agevolazione per i privatipollice verde. ... Leggi anche › Bonus2021: tutte le novità per questa estate › Bonus baby ..."Vacanze virus incluso". Il professor Roberto Burioni 'denuncia' con una serie di tweet alcune strutture turistiche che propongono vacanze senza rispetto delle regole covid se non in aperta violazione ...