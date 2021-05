USCITO IL N. 7 DELLA RIVISTA BIMESTRALE VERBUM PRESS (Di giovedì 13 maggio 2021) L’editoriale del direttore Roberto Sciarrone dedicato a Peppino Impastato e Mauro Rostagno E’ online il numero di maggio DELLA RIVISTA BIMESTRALE VERBUM PRESS, edita dall’associazione culturale internazionale VERBUMlandiart. Il numero si apre con un’intervista del direttore Roberto Sciarrone all’artista Gaetano Porcasi, autore DELLA copertina con “Peppino Impastato, Mauro Rostagno per la libertà d’informazione”, opera esposta a Corleone nella casa confiscata al boss Bernardo Provenzano, dove è nato il museo “Laboratorio DELLA legalità”. Cover scelta non a caso vista la ricorrenza del 43° anniversario dell’assassinio del giornalista Peppino Impastato, una delle voci siciliane più libere e coraggiose contro la mafia, ammazzato dai sicari del boss ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021) L’editoriale del direttore Roberto Sciarrone dedicato a Peppino Impastato e Mauro Rostagno E’ online il numero di maggio, edita dall’associazione culturale internazionalelandiart. Il numero si apre con un’intervista del direttore Roberto Sciarrone all’artista Gaetano Porcasi, autorecopertina con “Peppino Impastato, Mauro Rostagno per la libertà d’informazione”, opera esposta a Corleone nella casa confiscata al boss Bernardo Provenzano, dove è nato il museo “Laboratoriolegalità”. Cover scelta non a caso vista la ricorrenza del 43° anniversario dell’assassinio del giornalista Peppino Impastato, una delle voci siciliane più libere e coraggiose contro la mafia, ammazzato dai sicari del boss ...

Advertising

TizASRoma1927 : Avevo 6,10€ sul conto Planetwin. Decido di investire quei 0,10 cent su un numero esatto della roulette. Così per ride, 18. È uscito il 18. - frizzipazz1 : L'altro giorno mi hanno ricontattata per il lavoro estivo dell'anno scorso. Oggi è uscito il teaser della stagione.… - hisgorgeouseyes : RT @notesonthedoor: Non si capisce più in che era siamo: ad aprile è uscito fearless tv, i capelli di Taylor ricordano quelli della red era… - farfallab1anca : RT @notesonthedoor: Non si capisce più in che era siamo: ad aprile è uscito fearless tv, i capelli di Taylor ricordano quelli della red era… - OzgeCayoglu5 : RT @SimonettiEmma: La cosa positiva del giovedì senza puntata è che il promo della prossima è uscito alle 20:00 ?? Però che promo ?? Moriran… -

Ultime Notizie dalla rete : USCITO DELLA Ghostrunner 2, annunciato ufficialmente per next - gen e PC ... potremo giocare anche al secondo capitolo della serie . Tutto questo anche grazie al raddoppio ... Ovviamente il titolo uscito lo scorso Ottobre ha riscosso in realtà un grande successo nella community ...

Di Battista: fondare una nuova forza? Non dico no a prescindere Risponde così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista intervistato - in occasione della ... Quando sono uscito da M5s sono iniziate ad arrivare telefonate di complimenti ma, ringraziando, ho chiarito a ...

Ema C., è uscito Diario della felicità Sardegna Reporter Israele e Palestina, le responsabilità e l’ignavia della comunità internazionale Quando nell’ottobre del 2017 Hamas e Fatah raggiunsero l’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale, era chiaro a tutti che il processo di pace con Israele non avrebbe avuto ‘ alcun fu ...

Inter, novità sul fronte cessioni: in assenza di Ramos il PSG su Milan Skriniar Anche se l'Inter si è già laureata campione d'Italia l'attenzione della dirigenza rimane quanto mai alta per assicurarsi la riuscita delle prossime Anche se l'Inter si è già laureata campione d'Italia ...

... potremo giocare anche al secondo capitoloserie . Tutto questo anche grazie al raddoppio ... Ovviamente il titololo scorso Ottobre ha riscosso in realtà un grande successo nella community ...Risponde così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista intervistato - in occasione... Quando sonoda M5s sono iniziate ad arrivare telefonate di complimenti ma, ringraziando, ho chiarito a ...Quando nell’ottobre del 2017 Hamas e Fatah raggiunsero l’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale, era chiaro a tutti che il processo di pace con Israele non avrebbe avuto ‘ alcun fu ...Anche se l'Inter si è già laureata campione d'Italia l'attenzione della dirigenza rimane quanto mai alta per assicurarsi la riuscita delle prossime Anche se l'Inter si è già laureata campione d'Italia ...