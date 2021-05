«Uscirono nuovi giornali | nonostante la crisi»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilsta Ignacio Escolar è fondatore e direttore di eldiario.es, giornale digitale nato nel 2012 che parla a un pubblico di sinistra, affermatosi come uno dei maggiori quotidiani spagnoli, scalando anno dopo anno le posizioni deipiù letti in Spagna. È stato anche fondatore e primo direttore di Público. Il 15M ebbe una qualche influenza sulla nascita di eldiario.es? Senza nessun dubbio: il giornale è un figlio del 15M. Una delle stranezze di quel maggio 2011 in Spagna è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.