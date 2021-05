Usa, stop a mascherine e distanziamento sociale per chi è vaccinato: le nuove regole delle autorità sanitarie (Di giovedì 13 maggio 2021) Via la mascherina e addio al distanziamento sociale in buona parte dei casi, sia per raduni all’aperto che al chiuso. I Centers for disease and control, massima autorità sanitaria statunitense, hanno stabilito che gli americani completamente vaccinati, a due settimane dalla seconda dose, potranno evitare queste due regole che hanno governato oltre un anno di gestione della pandemia da Covid-19. “La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia“, spiegano i Cdc. Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Via la mascherina e addio alin buona parte dei casi, sia per raduni all’aperto che al chiuso. I Centers for disease and control, massimasanitaria statunitense, hanno stabilito che gli americani completamente vaccinati, a due settimane dalla seconda dose, potranno evitare queste dueche hanno governato oltre un anno di gestione della pandemia da Covid-19. “La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia“, spiegano i Cdc. Ovviamente, proseguono lelinee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare ledove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in ...

