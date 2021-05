Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione scese a 473 mila (Di giovedì 13 maggio 2021) Washington, 13 mag. - (Adnkronos) - La scorsa settimana le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 473.000 unità (-34 mila rispetto ai sette giorni precedenti), il valore più basso dallo scoppio della pandemia ma anche un dato migliore delle attese degli analisti. Quello annunciato dal Dipartimento del Lavoro Usa è il quinto calo settimanale consecutivo. Nella stessa settimana del 2020 le richieste erano state superiori a 2,3 milioni (ovvero 10 volte superiori la media pre-pandemia). Il rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione mostra comunque che quasi 16,9 milioni di americani continuano a chiedere l'indennità di disoccupazione a 14 mesi dallo scoppio della pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Washington, 13 mag. - (Adnkronos) - La scorsa settimana ledidisonoa 473.000 unità (-34rispetto ai sette giorni precedenti), il valore più basso dallo scoppio della pandemia ma anche un dato migliore delle attese degli analisti. Quello annunciato dal Dipartimento del Lavoro Usa è il quinto calo settimanale consecutivo. Nella stessa settimana del 2020 leerano state superiori a 2,3 milioni (ovvero 10 volte superiori la media pre-pandemia). Il rapporto sulledidimostra comunque che quasi 16,9 milioni di americani continuano a chiedere l'indennità dia 14 mesi dallo scoppio della pandemia.

