Usa, il Partito Repubblicano ai piedi di Trump: chi gli va contro (come Liz Cheney) è fuori. E c'è chi pensa a una terza formazione (Di giovedì 13 maggio 2021) Donald Trump è padrone sempre più assoluto del Partito Repubblicano. I deputati del Grand Old Party hanno votato a stragrande maggioranza (i numeri sono stati tenuti segreti) per allontanare Liz Cheney dalla carica di conference chair alla Camera. Cheney è una dei dieci deputati repubblicani che hanno votato per l'impeachment di Trump, dopo l'attacco al Congresso del 6 gennaio. In questi mesi ha continuato a bollare l'ex presidente come "un bugiardo" e "una minaccia per la democrazia". Trump gliel'ha giurata e ora Cheney è stata scaricata. A dimostrazione, appunto, di come il Partito sia sempre più soggetto a Trump e alla sua ideologia.

