Uomo intrappolato | si rompe il ponte di cristallo in Cina Video

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il salvataggio, il turista che non ha riportato ferite, ma solo uno shock, è stato portato in un ospedale per un check-up, ma sta bene. Il turista si può dire davvero fortunato perché è sopravvissuto a una potenziale catastrofe. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

Ultime Notizie dalla rete : Uomo intrappolato

Meteo Giornale

Il ponte di vetro è sospeso a 100 metri sopra il Piyan Mountain, il che significa che se l'uomo fosse precipitato non sarebbe sopravvissuto all'impatto sottostante.