Uomini e Donne oggi, il giorno di Massimiliano: qualcuno la prende male (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimiliano Morricone ha scelto. Dopo diversi mesi di permanenza nel programma, il suo percorso è giunto a termine ed ha deciso di portare a casa… Il dating time di Canale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021)Morricone ha scelto. Dopo diversi mesi di permanenza nel programma, il suo percorso è giunto a termine ed ha deciso di portare a casa… Il dating time di Canale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - Paolorusso221 : RT @6000sardine: #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini #palestinesi… - Majden3 : RT @lagirasoleil: - Da una parte Hamas, che NON È lo stato Palestinese - dall'altra Israele che è uno STATO MILITARE e non democratico - in… -