Uomini e Donne news, Roberta Di Padua ha denunciato quattro ex dame del trono over (Di giovedì 13 maggio 2021) Roberta Di Padua continua ed essere al centro dell'attenzione dopo il presunto inganno organizzato a Uomini e Donne. La donna ha pubblicato alcune storie nelle quali afferma di essere nello studio del suo avvocato, e a riprova di ciò mostra l'ufficio della legale, rivelando di essersi recata da lei per denunciare quattro ex colleghe del trono over. Stiamo parlando delle dame Aurora Tropea, Veronica Ursida, Maria Tona e Anna Tedesco. Roberta Di Padua dall'avvocato: denuncia per Aurora, Veronica e Maria Le quattro Donne, infatti, nella serata di ieri hanno fatto una diretta nella quale sostanzialmente si prendevano una rivincita nei confronti di Roberta, che in studio è ...

