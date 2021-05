Uomini e Donne, Natalia Paragoni rivela: “A scuola trattata da stupida perché dislessica” (Di giovedì 13 maggio 2021) Natalia Paragoni l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne e successivamente al Grande Fratello Vip, quando prese parte il suo fidanzato Andrea Zelletta. La ragazza ha da poco pubblicato un libro autobiografico, La Vita Secondo Naty e ha deciso di raccontarlo alla redazione di Nuovo. Natalia VITTIMA DI BULLISMO – L’ex corteggiatrice ha deciso di raccontarsi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)l’abbiamo conosciuta ae successivamente al Grande Fratello Vip, quando prese parte il suo fidanzato Andrea Zelletta. La ragazza ha da poco pubblicato un libro autobiografico, La Vita Secondo Naty e ha deciso di raccontarlo alla redazione di Nuovo.VITTIMA DI BULLISMO – L’ex corteggiatrice ha deciso di raccontarsi L'articolo

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - Radio3tweet : Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed… - Melina01990 : @RobertoJ10ADP @patjas74 Uomini o donne? - zazoomblog : Uomini e Donne Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: sorpresa ‘particolare’ la mostrano solo ora - #Uomini #Donne… -