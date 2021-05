Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto! (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimiliano Mollicone ha scelta Vanessa Spoto. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne il tronista ha scelta Vanessa a discapito di Eugenia Rigotti. Maria De Filippi ha fatto entrare prima il tronista, annunciando che avrebbe fatto la sua scelta, e poi le due corteggiatrici. Si è passati poi alla visione dei best moment e alle ultime esterne fatte. Massimiliano ha fatto entrare prima Eugenia, comunicandole che non era la sua scelta. Il tronista ha tenuto a ringraziarla per esserci stata per lui. In seguito è entrata Vanessa a cui il tronista ha dedicato delle belle parole e le ha comunicato di essere la scelta! I due ragazzi, tra la commozione e gli applausi hanno ballato sulle note di Alberto Urso. A voi è piaciuta la scelta di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 maggio 2021)ha sceltaSpoto. Nella puntata odierna del trono classico diil tronista ha sceltaa discapito di Eugenia Rigotti. Maria De Filippi ha fatto entrare prima il tronista, annunciando che avrebbe fatto la sua scelta, e poi le due corteggiatrici. Si è passati poi alla visione dei best moment e alle ultime esterne fatte.ha fatto entrare prima Eugenia, comunicandole che non era la sua scelta. Il tronista ha tenuto a ringraziarla per esserci stata per lui. In seguito è entrataa cui il tronista ha dedicato delle belle parole e le ha comunicato di essere la scelta! I due ragazzi, tra la commozione e gli applausi hanno ballato sulle note di Alberto Urso. A voi è piaciuta la scelta di ...

