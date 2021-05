Uomini e donne gossip, Andrea Damante e l’ultimo regalo a Giulia De Lellis (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo essere stato al centro del gossip per la rottura post-Uomini e donne avuta con Giulia De Lellis, Andrea Damante torna a far parlare di sé per un nuovo intervento intimista, in cui ha parlato delle novità nella sua vita sentimentale e l’ex storica scelta alla corte di Maria De Filippi. L’occasione è una nuova puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi, dove in qualità di ospite in studio dj Damante ha in particolare svelato di voler raggiungere la paternità, per poi citare la De Lellis, a cui ha riservato un dono d’addio speciale. Tutti particolari che vi snoccioliamo di seguito. Uomini e donne, Andrea Damante ospite a Il punto z E’ stato a lungo protagonista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo essere stato al centro delper la rottura post-avuta conDetorna a far parlare di sé per un nuovo intervento intimista, in cui ha parlato delle novità nella sua vita sentimentale e l’ex storica scelta alla corte di Maria De Filippi. L’occasione è una nuova puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi, dove in qualità di ospite in studio djha in particolare svelato di voler raggiungere la paternità, per poi citare la De, a cui ha riservato un dono d’addio speciale. Tutti particolari che vi snoccioliamo di seguito.ospite a Il punto z E’ stato a lungo protagonista ...

