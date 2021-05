Uomini e Donne, ecco perchè Massimiliano ha scelto Vanessa: il motivo (Di giovedì 13 maggio 2021) E alla fine la scelta di Massimiliano Mollicone è arrivata, nel ballottaggio finale tra Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti è stata la prima a fare breccia nel cuore del tronista di Nettuno: Il motivo della decisione La puntata di giovedì 13 maggio passerà, inevitabilmente, alla storia dell’edizione 2020-2021 di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Passerà alla storia come la puntata nella quale il giovane tronista del trono classico, Massimiliano Mollicone, ha effettuto la scelta della Dama con la quale iniziare una storia d’amore. Una scelte non scontata, una scelta che ha visto da febbraio ad oggi Massimiliano scartare via via diverse corteggiatrici, l’ultima Federica Lucidi, prima di arrivare al ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) E alla fine la scelta diMollicone è arrivata, nel ballottaggio finale traSpoto ed Eugenia Rigotti è stata la prima a fare breccia nel cuore del tronista di Nettuno: Ildella decisione La puntata di giovedì 13 maggio passerà, inevitabilmente, alla storia dell’edizione 2020-2021 di, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Passerà alla storia come la puntata nella quale il giovane tronista del trono classico,Mollicone, ha effettuto la scelta della Dama con la quale iniziare una storia d’amore. Una scelte non scontata, una scelta che ha visto da febbraio ad oggiscartare via via diverse corteggiatrici, l’ultima Federica Lucidi, prima di arrivare al ...

