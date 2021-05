Uomini e donne anticipazioni, Armando da del gay a Nicola: rissa sfiorata (Di giovedì 13 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che in studio Armando Incarnato si è scontrato con Nicola Vivarelli dandogli del gay Uomini e donne anticipazioniIl 12 maggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Ad anticipare cosa è successo all’interno degli studi Elios di Roma, il noto blogger Amedeo Venza, dove conferma una forte lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Secondo le anticipazioni pare che il cavaliere partenopeo abbia insinuato che l’ufficiale di marina fosse gay. Addirittura sembra anche che gli abbia chiesto se preferisce gli Uomini o le donne. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Ledirivelano che in studioIncarnato si è scontrato conVivarelli dandogli del gayIl 12 maggio sono state registrate le nuove puntate di. Ad anticipare cosa è successo all’interno degli studi Elios di Roma, il noto blogger Amedeo Venza, dove conferma una forte lite traIncarnato eVivarelli. Secondo lepare che il cavaliere partenopeo abbia insinuato che l’ufficiale di marina fosse gay. Addirittura sembra anche che gli abbia chiesto se preferisce glio le. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. ...

