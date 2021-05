"Un'idea nazista". Immigrazione, Nicola Porro disintegra Roberto Saviano: la follia contro gli italiani (Di giovedì 13 maggio 2021) "Bravo Porro" risponde Giorgia Meloni, condividendo un video pubblicato da Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica. Nel video, Porro risponde per le righe a un Roberto Saviano, galvanizzato, piuttosto che preoccupato, dalle recenti ondate di migranti che sono sbarcati sulle coste italiane. "Il solito Roberto Saviano che ritiene l'Immigrazione una necessità e una benedizione: la sua folle idea è sostituire gli italiani con i migranti" analizza il conduttore nella sua quotidiana Zuppa di Porro. E tutto questo con la complicità del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dell'Unione europea che, come al solito, scarica il problema sull'Italia. Il video viene presto ripreso dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) "Bravo" risponde Giorgia Meloni, condividendo un video pubblicato da, conduttore di Quarta Repubblica. Nel video,risponde per le righe a un, galvanizzato, piuttosto che preoccupato, dalle recenti ondate di migranti che sono sbarcati sulle coste italiane. "Il solitoche ritiene l'una necessità e una benedizione: la sua folleè sostituire glicon i migranti" analizza il conduttore nella sua quotidiana Zuppa di. E tutto questo con la complicità del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dell'Unione europea che, come al solito, scarica il problema sull'Italia. Il video viene presto ripreso dalla ...

