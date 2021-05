Undici Frammenti | il podcast sul caso Marta Russo a 24 anni dal delitto della Sapienza

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 9 maggio 1997, una studentessa di 22, viene colpita da un proiettile alla testa mentre sta camminando nel cortile dell’Università Ladi Roma. Morirà dopo quattro giorni di coma. Accusati dell’omicidio sono due giovani dottorandi dell’istituto di Filosofia del Diritto, GiovScattone e Salvatore Ferraro, condannati in via definitiva nel 2003. Qualcuno parlerà delperfetto, ma potrebbe invece trattarsi del perfetto errore giudiziario. A 24dal primomediatico di stampo televisivostoria italiana, arriva in esclusiva su Audible “”, unAudible Original realizzato dal collettivo Lorem Ipsum.