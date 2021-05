UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni puntata 1170 di Una VITA di venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021: Cesareo, Servante e Jacinto si esibiscono di fronte alle domestiche, ma cantano talmente male che il guardiano si prepara ad annullare l’esibizione. Leggi anche: Una VITA anticipazioni: MAITE e CAMINO, Felicia scopre la verità. Ecco come! Bellita sembra stia per morire ma implora Cinta affinché non rinunci al suo debutto. Maite decide di chiudere con Camino e la informa che il giorno dopo partirà per Parigi, spezzandole il cuore. Ursula vede Marcia per strada e la avvisa dei rapporti tra Santiago e Genoveva, ma la ragazza le dà clamorosamente uno spintone… Genoveva parla a Santiago del posto in cui dovrà eliminare Ursula, ma il ragazzo teme si tratti di ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 13 maggio 2021)1170 di Unadi14 e15: Cesareo, Servante e Jacinto si esibiscono di fronte alle domestiche, ma cantano talmente male che il guardiano si prepara ad annullare l’esibizione. Leggi anche: Una: MAITE e CAMINO, Felicia scopre la verità. Ecco come! Bellita sembra stia per morire ma implora Cinta affinché non rinunci al suo debutto. Maite decide di chiudere con Camino e la informa che il giorno dopo partirà per Parigi, spezzandole il cuore. Ursula vede Marcia per strada e la avvisa dei rapporti tra Santiago e Genoveva, ma la ragazza le dà clamorosamente uno spintone… Genoveva parla a Santiago del posto in cui dovrà eliminare Ursula, ma il ragazzo teme si tratti di ...

