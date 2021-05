Una Vita anticipazioni: MAITE e CAMINO, Felicia scopre la verità. Ecco come! (Di giovedì 13 maggio 2021) Grandi problemi in arrivo per la relazione tra CAMINO Pasamar (Aria Bedmar) e MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Grazie a Liberto Mendez (Jorge Pobes), la ristoratrice Felicia (Susana Soleto) scoprirà infatti che tra le due donne è nato un rapporto “immorale e pecCAMINOso” e non se ne starà affatto con le mani in mano… Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Antoñito e Ildefonso, niente duello! Ecco perché… Una Vita, trame: Felicia e i sospetti su CAMINO e MAITE Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà il giorno della galleria aperta da MAITE ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 13 maggio 2021) Grandi problemi in arrivo per la relazione traPasamar (Aria Bedmar) eZaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una. Grazie a Liberto Mendez (Jorge Pobes), la ristoratrice(Susana Soleto) scoprirà infatti che tra le due donne è nato un rapporto “immorale e pecso” e non se ne starà affatto con le mani in mano… Leggi anche: Una: Antoñito e Ildefonso, niente duello!perché… Una, trame:e i sospetti suCome abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle, tutto partirà il giorno della galleria aperta da...

