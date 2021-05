Una Vita, anticipazioni: Fabiana agisce alle spalle di Arantxa (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle prossime puntate, della soap ‘Una Vita’, Arantxa, riceverà una misteriosa telefonata, che le causerà turbamento, e che la metterà ineVitabilmente, di fronte ad una scelta importante. Cast soap ‘Una Vita’La telefonata, arriva nel momento, in cui Bellita, la quale, sembra ormai prossima alla morte, si riprende, con molta felicità della famiglia Dominguez, i quali, non pensavano mai, potesse accadere un miracolo del genere. anticipazioni ‘Una Vita’, Fabiana agisce alle spalle di Arantxa Dopo aver ricevuto la telefonata, che l’ha molto turbata, Arantxa, si confida con Fabiana, e le rivela, di aver appena appreso, della morte della zia, e di aver ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle prossime puntate, della soap ‘Una’,, riceverà una misteriosa telefonata, che le causerà turbamento, e che la metterà inebilmente, di fronte ad una scelta importante. Cast soap ‘Una’La telefonata, arriva nel momento, in cui Bellita, la quale, sembra ormai prossima alla morte, si riprende, con molta felicità della famiglia Dominguez, i quali, non pensavano mai, potesse accadere un miracolo del genere.‘Una’,spdiDopo aver ricevuto la telefonata, che l’ha molto turbata,, si confida con, e le rivela, di aver appena appreso, della morte della zia, e di aver ...

