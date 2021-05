Una Vita anticipazioni 15 maggio 2021, sfuriata di Felipe contro Ursula (Di giovedì 13 maggio 2021) Scontro senza precedenti quello che avviene nelle nella puntata di una Vita del 15 maggio 2021 tra Felipe e Ursula. Quest’ultima Infatti decide di fermare l’avvocato per confessargli tutto quello che ha fatto Genoveva, la donna che lui deve portare all’altare. L’Alvarez Hermoso però non credo a una sola parola dell’ex istitutrice e arriva quasi a commettere un omicidio scagliandosi contro di lei, sconvolto per le parole che ha detto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, Felipe e Dori si sposano Le puntate spagnole vedono finalmente arrivare l’amore nella Vita travagliata dell’avvocato di Acacias A Felipe non sono certo mancate le donne, ma le puntate di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Ssenza precedenti quello che avviene nelle nella puntata di unadel 15tra. Quest’ultima Infatti decide di fermare l’avvocato per confessargli tutto quello che ha fatto Genoveva, la donna che lui deve portare all’altare. L’Alvarez Hermoso però non credo a una sola parola dell’ex istitutrice e arriva quasi a commettere un omicidio scagliandosidi lei, sconvolto per le parole che ha detto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole,e Dori si sposano Le puntate spagnole vedono finalmente arrivare l’amore nellatravagliata dell’avvocato di Acacias Anon sono certo mancate le donne, ma le puntate di Una ...

