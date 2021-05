Una vita, anticipazioni 13 maggio: un'attesa snervante (Di giovedì 13 maggio 2021) I problemi di salute di Bellita terranno in apprensione l'intera famiglia Dominguez a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 13 maggio, rivelano che José, Cinta e Arantxa attenderanno con ansia che i medici trovino l'antidoto giusto per curare Bellita, la quale è stata avvelenata da Margarita. Nel frattempo, Servante, Jacinto e Cesareo, organizzeranno un'esibizione di canti natalizi per fare colpo su Aranxta. Infine, Liberto e Rosina discuteranno per la gestione della futura galleria d'arte, in quanto la Rubio si sentirà messa da parte. Una vita, spoiler 13 maggio: I Dominguez in ansia per Bellita Bellita continuerà a stare male a causa della sostanza velenosa che Margarita le ha messo nel tè ogni volta che andava a trovarla e questo getterà l'intera famiglia Dominguez ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 maggio 2021) I problemi di salute di Bellita terranno in apprensione l'intera famiglia Dominguez a Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 13, rivelano che José, Cinta e Arantxa attenderanno con ansia che i medici trovino l'antidoto giusto per curare Bellita, la quale è stata avvelenata da Margarita. Nel frattempo, Servante, Jacinto e Cesareo, organizzeranno un'esibizione di canti natalizi per fare colpo su Aranxta. Infine, Liberto e Rosina discuteranno per la gestione della futura galleria d'arte, in quanto la Rubio si sentirà messa da parte. Una, spoiler 13: I Dominguez in ansia per Bellita Bellita continuerà a stare male a causa della sostanza velenosa che Margarita le ha messo nel tè ogni volta che andava a trovarla e questo getterà l'intera famiglia Dominguez ...

