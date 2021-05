“Una lettera anonima con nuove informazioni”. Denise Pipitone, l’annuncio dell’avvocato Frazzitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’ e nuovi aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1 settembre 2004 quando aveva quattro anni. Il caso della piccola si è improvvisamente riaperto nelle settimane scorse, quando Olesya Rostova, molto somigliante a Piera Maggio, alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ aveva svelato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi fosse la mamma. Un appello arrivato in Italia grazie alla segnalazione di una donna di origine russa che stava guardando il programma dove la 21enne lanciava un messaggio per ritrovare la madre biologica. Chi l’ha visto? si è occupato del caso ma la comparazione del gruppo sanguigno non ha dato l’esito sperato. Olesya Rostova non è Denise Pipitone, ma grazie al caso l’attenzione sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’ e nuovi aggiornamenti sul caso di, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1 settembre 2004 quando aveva quattro anni. Il caso della piccola si è improvvisamente riaperto nelle settimane scorse, quando Olesya Rostova, molto somigliante a Piera Maggio, alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ aveva svelato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi fosse la mamma. Un appello arrivato in Italia grazie alla segnalazione di una donna di origine russa che stava guardando il programma dove la 21enne lanciava un messaggio per ritrovare la madre biologica. Chi l’ha visto? si è occupato del caso ma la comparazione del gruppo sanguigno non ha dato l’esito sperato. Olesya Rostova non è, ma grazie al caso l’attenzione sulla ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il Commissario per l'Emergenza, Francesco #Figliuolo, ha inviato alle #Regioni una lettera per dare il via libera… - pomeriggio5 : I Jalisse, scartati per 24 anni a Sanremo, hanno scritto una lettera a Mattarella. Ecco la sua risposta #Pomeriggio5 - BeppeSala : Albertini oggi nella sua lettera dice che mi avrebbe voluto come vicesindaco. Lo ringrazio per le sue parole e per… - andreapalazzo2 : RT @MissingDeniseMp: ?? Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonim… - pin_mary : RT @giafrazzitta: ?? Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima a… -