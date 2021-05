Una falla della piattaforma per l’esame da avvocato ha esposto i dati personali degli utenti (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Getty Images)Questa mattina i server del ministero della Giustizia sono andati in tilt, mescolando i dati di candidati e candidate all’esame da avvocato. Si tratta di una grave violazione della privacy, in quanto tantissimi dei 26mila praticanti iscritti, accedendo alle proprie aree personali, si sono trovati davanti alle informazioni personali di altri candidati. Nomi, cognomi, indirizzi mail, numeri di telefono e date di iscrizione all’esame di abilitazione alla professione forense sono stati diffusi in maniera non intenzionale. Ancora da appurare la natura del potenziale data breach. segnalare l’accaduto sono stati gli stessi praticanti che, a ogni nuovo accesso, hanno potuto visualizzare le ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (foto: Getty Images)Questa mattina i server del ministeroGiustizia sono anin tilt, mescolando idi candie candidate alda. Si tratta di una grave violazioneprivacy, in quanto tantissimi dei 26mila praticanti iscritti, accedendo alle proprie aree, si sono trovati davanti alle informazionidi altri candi. Nomi, cognomi, indirizzi mail, numeri di telefono e date di iscrizione aldi abilitazione alla professione forense sono stati diffusi in maniera non intenzionale. Ancora da appurare la natura del potenziale data breach. segnalare l’accaduto sono stati gli stessi praticanti che, a ogni nuovo accesso, hanno potuto visualizzare le ...

