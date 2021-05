Una donna promettente, la doppiatrice Vittoria Schisano parla delle polemiche sull’adattamento italiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Il doppiaggio italiano di Una donna promettente solleva polemiche e sulla questione interviene l'attrice e doppiatrice trans Vittoria Schisano. Vittoria Schisano, attrice e doppiatrice trans, si è pronunciata sulle polemiche legate al doppiaggio italiano di Una donna promettente. L'uscita italiana del film è stata infatti rimandata di un mese per modificare il doppiaggio di Laverne Cox, la cui voce era inizialmente stata affidata a Roberto Pedicini, doppiatore abituale di Ralph Fiennes, Javier Bardem, Jim Carrey e Kevin Spacey. La notizia è stata persino ripresa dal Guardian, dove Vittoria Schisano ha commentato la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) Il doppiaggiodi Unasollevae sulla questione interviene l'attrice etrans, attrice etrans, si è pronunciata sullelegate al doppiaggiodi Una. L'uscita italiana del film è stata infatti rimandata di un mese per modificare il doppiaggio di Laverne Cox, la cui voce era inizialmente stata affidata a Roberto Pedicini, doppiatore abituale di Ralph Fiennes, Javier Bardem, Jim Carrey e Kevin Spacey. La notizia è stata persino ripresa dal Guardian, doveha commentato la ...

