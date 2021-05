Una bambina di 6 anni è stata picchiata dalla maestra, e la madre ha filmato tutto (Di giovedì 13 maggio 2021) Una bambina di 6 anni è stata ‘punita’ con una paletta davanti alla madre che, nascondendo il telefonino, è ruscita a riprendere la scena per denunciare la violenza subita dalla figlia. Getty Images /Alex GrimmUna bambina di 6 anni è stata accusata di aver causato danni ad un computer della scuola che frequentava, la madre è stata chiamata a presenziare quando, davanti ai suoi occhi, la maestra ha colpito l’alunna con un bastone di legno. Una scena che lascia senza parole quella avvenuta in una scuola dello stato della Florida, la Central Elementary School di Clewitson. “Nessuno mi avrebbe creduto – ha dichiarato la madre – Ho sacrificato mia figlia, così tutti i ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Unadi 6‘punita’ con una paletta davanti allache, nascondendo il telefonino, è ruscita a riprendere la scena per denunciare la violenza subitafiglia. Getty Images /Alex GrimmUnadi 6accusata di aver causato dad un computer della scuola che frequentava, lachiamata a presenziare quando, davanti ai suoi occhi, laha colpito l’alunna con un bastone di legno. Una scena che lascia senza parole quella avvenuta in una scuola dello stato della Florida, la Central Elementary School di Clewitson. “Nessuno mi avrebbe creduto – ha dichiarato la– Ho sacrificato mia figlia, così tutti i ...

