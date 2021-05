UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 14 maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 maggio 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 13 maggio 2021 Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra sempre più vicino alla sua fine professionale. Intanto, Pietro Abbate (Simon Grechi) non demorde e pensa a una nuova strategia. Franco (Peppe Zarbo) si mette sulle tracce di Biagio Starace (Rosario D’Angelo). Renato (Marzio Honorato) è sempre più in ansia per la situazione sentimentale di Niko (Luca Turco) e cerca di “svegliarlo”… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 13 maggio 2021)di Unalin onda14: Leggi anche: UNALdi giovedì 13Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra sempre più vicino alla sua fine professionale. Intanto, Pietro Abbate (Simon Grechi) non demorde e pensa a una nuova strategia. Franco (Peppe Zarbo) si mette sulle tracce di Biagio Starace (Rosario D’Angelo). Renato (Marzio Honorato) è sempre più in ansia per la situazione sentimentale di Niko (Luca Turco) e cerca di “svegliarlo”… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

