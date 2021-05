Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 maggio: le cose si complicano per Abbate (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 13 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera su Rai 3? Saltano le trattative per la vendita dei terreni dei cantieri. Tutto ciò ricade negativamente non solo su Ferri, ma anche su Abbate, messo alle strette dal suo socio occulto e da Biagio. Franco, intanto, continua a indagare su di lui. Saltano gli accordi per la vendita Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 13 maggio 2021)“Unal”, puntata del 132021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera su Rai 3? Saltano le trattative per la vendita dei terreni dei cantieri. Tutto ciò ricade negativamente non solo su Ferri, ma anche su, messo alle strette dal suo socio occulto e da Biagio. Franco, intanto, continua a indagare su di lui. Saltano gli accordi per la vendita Articolo completo: dal blog SoloDonna

