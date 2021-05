Ultime Notizie Serie A: l’agente di Lautaro sul rinnovo, respinto il ricorso della Lazio (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.45 – Juventus, Buffon rifiuta il Flamengo: «Resterò vicino a casa» – Gigi Buffon tra tre gare lascerà la Juventus. Le sue parole a TNT Brasil. Ore 19.15 – Luis Campos Juventus, sarà lui il nuovo direttore sportivo? – Come riferisce Sky Sports UK dopo aver lasciato il Lille a dicembre, il ds Luis Campos ha il gradimento di Juventus e Manchester United. Il dirigente portoghese ha trasformato il Lille in un top team della Ligue 1 As Roma 29/09/2019 – campionato di calcio Serie A / Lazio-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sportnella foto: Claudio Lotito Ore 19.00 – Lazio Torino, respinto il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.45 – Juventus, Buffon rifiuta il Flamengo: «Resterò vicino a casa» – Gigi Buffon tra tre gare lascerà la Juventus. Le sue parole a TNT Brasil. Ore 19.15 – Luis Campos Juventus, sarà lui il nuovo direttore sportivo? – Come riferisce Sky Sports UK dopo aver lasciato il Lille a dicembre, il ds Luis Campos ha il gradimento di Juventus e Manchester United. Il dirigente portoghese ha trasformato il Lille in un top teamLigue 1 As Roma 29/09/2019 – campionato di calcioA /-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sportnella foto: Claudio Lotito Ore 19.00 –Torino,il ...

Advertising

pomeriggio5 : Buon giovedì a tutti, la nostra @carmelitadurso vi accoglie nello studio di #Pomeriggio5! ?? Partiamo subito con t… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - CorriereCitta : Latina, beccati i “topi d’auto” del quartiere: avevano danneggiato e derubato già otto macchine - Italia_Notizie : In Germania ora tutti vogliono AstraZeneca «Le dosi ordinate potrebbero non bastare» -