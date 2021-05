Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 07:10 (Di giovedì 13 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Giovedì 13 maggio Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid regione in pressing sul Governo per riaprire tutto al più presto anche in vista della stagione estiva con le richieste quella di garantire un numero minimo di tamponi che sia proporzionale al livello di incidenza del contagio all’interno di una il premier Mario Draghi ieri al Question Time alla camera assicurato l’impegno dell’esecutivo ma avvertito che sui settori come quello del Wedding Day matrimoni e per il quale sono in arrivo altri fondi nel decreto sostegno Ibis gradualità per evitare nuovi impennate di contagiri nostro obiettivo incalza draghi e riaprire al più presto l’Italia al turismo Intanto il commissario figliolo dalla regione il via libera da lunedì per le prenotazioni dei quarantenni lemax ferma la Seconda dose di Spider fino a 42 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale Giovedì 13 maggio Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid regione in pressing sul Governo per riaprire tutto al più presto anche in vista della stagione estiva con le richieste quella di garantire un numero minimo di tamponi che sia proporzionale al livello di incidenza del contagio all’interno di una il premier Mario Draghi ieri al Question Time alla camera assicurato l’impegno dell’esecutivo ma avvertito che sui settori come quello del Wedding Day matrimoni e per il quale sono in arrivo altri fondi nel decreto sostegno Ibis gradualità per evitare nuovi impennate di contagiri nostro obiettivo incalza draghi e riaprire al più presto l’Italia al turismo Intanto il commissario figliolo dalla regione il via libera da lunedì per le prenotazioni dei quarantenni lemax ferma la Seconda dose di Spider fino a 42 ...

Advertising

fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - Agenzia_Ansa : La variante indiana si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un in… - fanpage : Il commissario Figliuolo alle Regioni: “Da lunedì prenotazioni vaccini anche per over 40” - fanpage : Le notizie di oggi #13maggio sul Covid - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale del 05/13/2021 - -