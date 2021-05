Ulisse sospeso? Alberto Angela chiarisce con classe le presunte voci | “Mai preso in considerazione”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021)? Non succederà mai. Dopo le indiscrezioni che hanno gettato nel panico gli spettatori, i vertici Rai hanno chiarito la situazione: il programma dicontinuerà ad andare in onda. Del resto, è uno dei titoli di punta della rete ammiraglia e nessuno vuole farne a meno. Le preoccupazioni erano sorte in seguito a un cambio di programmazione, in cui Montalbano prendeva il posto di. Tutto è stato chiarito dal direttore di Rai1: “e il team di @Rai1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S Francesco e all’ambiente”, fanno sapere, aggiungendo che non c’è stata “alcuna sospensione del programma!” Il piccolo ritardo è stato dovuto ai lavori “nella preparazione ...