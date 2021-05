“Ulisse non si ferma”: il tweet di Alberto Angela dopo le voci sulla fine del programma (Di giovedì 13 maggio 2021) Alberto Angela ha voluto fare chiarezza sull’ipotetica fine di Ulisse. Il divulgatore ha messo fine ai gossip con un secco “Ulisse non si ferma” su Twitter: i dettagli Alberto Angela, dopo le voci riguardanti la fine del programma Ulisse: il piacere della scoperta, non ha perso tempo e ha smentito tutto. Secondo alcuni infatti, tutto sarebbe nato in seguito al cambio del palinsesto Rai: dopo il terzo appuntamento della stagione, in onda il mercoledì sera, a due puntate alla conclusione del ciclo, il programma era stato sostituito dalle repliche de ll Commissario Montalbano. dopo una breve analisi ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021)ha voluto fare chiarezza sull’ipoteticadi. Il divulgatore ha messoai gossip con un secco “non si” su Twitter: i dettaglileriguardanti ladel: il piacere della scoperta, non ha perso tempo e ha smentito tutto. Secondo alcuni infatti, tutto sarebbe nato in seguito al cambio del palinsesto Rai:il terzo appuntamento della stagione, in onda il mercoledì sera, a due puntate alla conclusione del ciclo, ilera stato sostituito dalle repliche de ll Commissario Montalbano.una breve analisi ...

