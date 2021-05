ULISSE, ALBERTO ANGELA ROMPE IL SILENZIO: “MAI PRESA IN CONSIDERAZIONE LA SOSPENSIONE” (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la consueta classe, sobrietà e signoria, buon sangue non mente, ALBERTO ANGELA ha atteso una settimana per parlare – lo avevano fatto a stretto giro il direttore di Rai1 e i profili social del programma – per dire la sua sulla sparizione di ULISSE dal mercoledì sera, sostituito ieri sera da una replica dell’immarcescibile Montalbano. Dopo fiumi di parole, commenti e articoli sulla SOSPENSIONE di ULISSE per bassi ascolti, attacchi alla Rai, colpevole di togliere la cultura dalla prima serata, e il tradizionale circo mediatico tra social e politica, il padrone di casa di ULISSE dice la sua verità, anzi la verità. Si è così fatta completa chiarezza sulla vicenda. ULISSE non si tocca. #ULISSE non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la consueta classe, sobrietà e signoria, buon sangue non mente,ha atteso una settimana per parlare – lo avevano fatto a stretto giro il direttore di Rai1 e i profili social del programma – per dire la sua sulla sparizione didal mercoledì sera, sostituito ieri sera da una replica dell’immarcescibile Montalbano. Dopo fiumi di parole, commenti e articoli sulladiper bassi ascolti, attacchi alla Rai, colpevole di togliere la cultura dalla prima serata, e il tradizionale circo mediatico tra social e politica, il padrone di casa didice la sua verità, anzi la verità. Si è così fatta completa chiarezza sulla vicenda.non si tocca. #non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due ...

