Ufficiale, la Premier rinnova i contratti per i diritti tv (Di giovedì 13 maggio 2021) I club della Premier League hanno approvato all’unanimità una proposta per concludere un rinnovo di tre anni degli accordi sui diritti televisivi nel Regno Unito per il massimo torneo calcistico inglese con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport. Lo ha annunciato la stessa competizione, spiegando che alla luce dell’impatto dannoso dell’emergenza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) I club dellaLeague hanno approvato all’unanimità una proposta per concludere un rinnovo di tre anni degli accordi suitelevisivi nel Regno Unito per il massimo torneo calcistico inglese con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport. Lo ha annunciato la stessa competizione, spiegando che alla luce dell’impatto dannoso dell’emergenza L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Ufficiale, nessun nuovo bando e stesse cifre del 2019-2022: la #PremierLeague rinnova i contratti per i diritti tv… - sportli26181512 : #Media #Notizie Ufficiale, la Premier rinnova i contratti per i diritti tv: I club della Premier League hanno appro… - AndreaZanin11 : @GiacomoGorini Quindi le inchieste e le interrogazioni parlamentari in riferimento alle spese per ristrutturare la… - Dondolino72 : RT @Sportpeoplenet: Premier League, l'annuncio ufficiale del ritorno (parziale) dei tifosi allo stadio per questo finale di stagione. Per l… - Sportpeoplenet : Premier League, l'annuncio ufficiale del ritorno (parziale) dei tifosi allo stadio per questo finale di stagione. P… -