Ufficiale | la finale di Champions League City-Chelsea a Porto | prevista anche la presenza del pubblico

(Di giovedì 13 maggio 2021) Adesso è arrivatal’ufficialità: laditra Mstersi giocherà il prossimo 29 maggio allo stadio Do Drago di. La sfida non si disputerà in Turchia, come inizialmente previsto ed ingallo ci sarà ladel. Secondo quanto comunicato dalla Uefa il cambio è stato necessario “in seguito alla decisione del governo del Regno Unito di inserire la Turchia nella sua lista rossa delle destinazioni di viaggio Covid-19? che avrebbe impedito ai tifosi del Msterdi raggiungere Instanbul. La sfida si giocherà dunque allo stadio Do Dragão di. L'articolo CalcioWeb.

Sergio Aguero il Barcellona vicini a un accordo. Secondo Mundo Deportivo e La Vanguardia le basi dell'intesa ci sarebbero già e l'annuncioarriverà al termine della stagione, dopo ladi Champions League tra il Chelsea e il Manchester City, il club che il 33enne argentino lascerà dopo 10 stagioni per tornare in Spagna ...Ora è: ladi Champions League del prossimo 29 maggio tra Manchester City e Chelsea si giocherà allo stadio 'Do Dragao' di Porto. Lo ha comunicato l'Uefa, che in precedenza aveva deciso di ...Non si terrà ad Istanbul la finalissima di Champions League. La UEFA ha preferito trovare un'alternativa last-minute.La finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City verrà disputata in Portogallo e non più in Turchia ...