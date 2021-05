UFFICIALE La finale di Champions League cambia sede | niente Istanbul | si gioca in Portogallo

(Di giovedì 13 maggio 2021) La UEFA ha deciso dire ladelladitra Manchester City e Chelsea: si giocherà al Do Dragao di Oporto A causa delle difficoltà di viaggio i tifosi inglesi, dato che la Turchia è stata inserita nella lista rossa del Regno Unito, la UEFA ha annunciato che laditra Manchester City e Chelsea non si giocherà più ama allo stadio Do Drago di Oporto. Per la super sfida ci sarà anche il pubblico sugli spalti, con i club che metteranno in vendita 6mila biglietti a testa per i rispettivi tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ladi Champions League per il secondo anno consecutivo non si disputerà in Turchia, ad Istanbul, con la Uefa che ha ufficializzato oggi il cambio di sede della finalissima fra Chelsea e Manchester ...Ladi Champions League tra Manchester City e Chelsea il 29 maggio non si giocherà a Istanbul, ma a Porto: lo ha ufficializzato l'Uefa poco ...LA UEFA comunica ufficialmente il cambio di sede per la finale di Champions League, dove Manchester City e Chelsea si sfideranno. La nuova sede è Oporto, in Portogallo, allo Stadio Dragao.Champions League, il presidente dell'Uefa Ceferin ringrazia la città di Reggio Calabria per la disponibilità, ma declina l'offerta per la finale.