Ufficiale | la finale di Champions League cambia sede Ecco dove si giocherà City-Chelsea

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 13 maggio 2021) La UEFA ha annunciato ufficialmente che ladi2020/2021 tra Manchester, in programma il 29 maggio, non sipiù a Istanbul ma allo stadio Do Drago di Oporto. La decisione è stata presa a seguito del decreto del governo britannico che ha inserito la Turchia nella “red list” per via della situazione sanitaria. Per questa partita sarà presente anche il pubblico sugli spalti: i club potranno mettere in vendita 6mila biglietti a testa per i rispettivi tifosi. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.