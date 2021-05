Uefa | la finale di Champions League si giocherà a Oporto

(Di giovedì 13 maggio 2021) Originariamente prevista allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. In seguito alla decisione del Regno Unito di inserire la Turchia nella sua lista rossa delle destinazioni di viaggio Covid-19, organizzare lì laavrebbe significato che nessuno dei fan dei club sarebbe stato in grado di viaggiare per vedere la sfida, spiegain una nota

La finale di Champions League per il secondo anno consecutivo non si disputerà in Turchia, ad Istanbul, con la UEFA che ha ufficializzato oggi il cambio di sede della finalissima fra Chelsea e Manchester City. La finale di UEFA Champions League 2021 si giocherà sabato 29 maggio a Porto, in Portogallo. Il Chelsea affronterà il Manchester City nella 66ª finale di Coppa dei Campioni.