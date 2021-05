Twiggy | che fine ha fatto la modella che ha cambiato per sempre la moda

(Di giovedì 13 maggio 2021)equivale a dire Anni 60. L’iconico volto dellainglese e il suo fisico filiforme sono l’incarnazione perfetta del nuovo ideale di bellezza che fece la sua comparsa proprio in quel periodo. E che ruppe con il passato dando per la prima volta ai giovani la possibilità di lanciare nuove mode. Del tutto in controtendenza con il modo di vestire dei loro genitori. Siamo infatti all’inizio della metà dei Sixties. Lesley Hornby ha 16 anni quando viene notata mentre lavora in un salone di bellezza da quello che diventerà il suo compagno e manager, Justin de Villeneuve. In quella ragazza minuta e dagli occhi grandi intravede una bellezza diversa e contemporanea. Da qua l’idea di farle intraprendere la carriera dicon il nome; “ramoscello”, come la chiamavano i suoi familiari quando era ...

Gli inizi e il look rivoluzionario Anche se il suo idolo è Jean Shrimpton , l'altra modella più celebre del momento,riesce a creare uno stile tutto suo e diverso da tutto ciòc'era prima. ...... decorato con perline,pare le cucirono addosso sul set del film. L' eyeliner è immancabile. ... postura scoordinata, ciglia uniche, si, stiamo parlando di. La moda degli anni 60 segue ...