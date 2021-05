Turismo: il settore del lusso sarà il primo a ripartire (Di giovedì 13 maggio 2021) L’anno di pandemia è stato durissimo, oltre ogni immaginazione : nel 2020 un crollo dell’80% del fatturato del Gruppo , con una perdita di quasi 50 milioni di euro. I ristori sono stati irrisori. Ma nonostante questo scenario davvero nero, Guido Polito è convinto che il settore dell’ospitalità di lusso sarà il primo a ripartire e già dal 2022 riporterà i fatturati in linea con il 2019. “Il settore alberghiero legato al business e ai meeting ripartirà più tardi- afferma Polito- anche perché lo smart working continuerà ad avere un impatto su questo tipo di ospitalità, mentre per il settore del lusso la ripresa è alle porte data la gran voglia di tornare a viaggiare”. Hotel di lusso a Roma, Firenze, Venezia , Londra , Punta Ala e il ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) L’anno di pandemia è stato durissimo, oltre ogni immaginazione : nel 2020 un crollo dell’80% del fatturato del Gruppo , con una perdita di quasi 50 milioni di euro. I ristori sono stati irrisori. Ma nonostante questo scenario davvero nero, Guido Polito è convinto che ildell’ospitalità diile già dal 2022 riporterà i fatturati in linea con il 2019. “Ilalberghiero legato al business e ai meeting ripartirà più tardi- afferma Polito- anche perché lo smart working continuerà ad avere un impatto su questo tipo di ospitalità, mentre per ildella ripresa è alle porte data la gran voglia di tornare a viaggiare”. Hotel dia Roma, Firenze, Venezia , Londra , Punta Ala e il ...

