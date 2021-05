Turbate gare per adeguamento sismico di scuole | arrestato sindaco nel Cosentino

(Di giovedì 13 maggio 2021) Con l'operazione "Amici in Comune", condotta dai finanzieri della Tenenza di Scalea, ildi Praia a Mare (Cosenza), Antonio Praticò, e un funzionario dello stesso Comune, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Eseguite anche 9 misure interdittive nei confronti dell'exdi un altro Comune, imprenditori e funzionari. Secondo quanto si apprende, sarebbero emerse condotte di pubblici ufficiali, in concorso con imprenditori e professionisti, che avrebbero determinato collusioni e turbative d'asta anche super l'di edifici scolastici.

I reati ipotizzati sono pesanti: tentata concussione, turbate libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture. L'inchiesta della Procura riguardava appalti pubblici, gare d'appalto, organizzazione e patrocini a eventi.