Tuffi, Europei 2021: Batki e Jodoin Di Maria accedono alla finale dalla piattaforma (Di giovedì 13 maggio 2021) Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria si sono qualificate per la finale della piattaforma individuale agli Europei di Budapest. Una gara un po’ altalenante per le due azzurre, rispettivamente sesta e decima, che avranno bisogno di una maggior regolarità questa sera (dalle 19.30 dopo il sincro maschile dai 3 metri) per giocarsi una medaglia. Batki ha chiuso sesto posto con un punteggio totale di 282.70. Dopo un buon inizio con il triplo e mezzo avanti carpiato (64.50), è arrivato un errore grave nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (solo 40 punti). Noemi è costretta a rimontare e lo fa bene, chiudendo anche con un ottimo doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 63 punti. Decima piazza per Sarah Jodoin Di Maria con ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Noemie SarahDisi sono qualificate per ladellaindividuale aglidi Budapest. Una gara un po’ altalenante per le due azzurre, rispettivamente sesta e decima, che avranno bisogno di una maggior regolarità questa sera (dalle 19.30 dopo il sincro maschile dai 3 metri) per giocarsi una medaglia.ha chiuso sesto posto con un punteggio totale di 282.70. Dopo un buon inizio con il triplo e mezzo avanti carpiato (64.50), è arrivato un errore grave nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (solo 40 punti). Noemi è costretta a rimontare e lo fa bene, chiudendo anche con un ottimo doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 63 punti. Decima piazza per SarahDicon ...

