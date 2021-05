Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Da Figliuolo comunicazione imbarazzante sui vaccini. Arcuri lo avrebbero già impalato” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ha preso un po’ l’annuncite questo governo? La comunicazione è veramente imbarazzante. Menomale che non c’è più Arcuri altrimenti lo avrebbero già impalato”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito dell’annuncio del Commissario all’emergenza sul milione di somministrazioni di vaccino giornaliere dal primo giugno, nonostante non si riesca a mantenere nemmeno la soglia delle 500mila dosi giornaliere. “Le 500mila erano state promesse dal 15 aprile. Un mese dopo siamo ancora lì, quasi sempre sotto le 500mila – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Lui pensava che si vincesse la medaglia, cioè che bisognasse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ha preso un po’ l’annuncite questo governo? Laè veramente. Menomale che non c’è piùaltrimenti logià”. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito dell’annuncio del Commissario all’emergenza sul milione di somministrazioni di vaccino giornaliere dal primo giugno, nonostante non si riesca a mantenere nemmeno la soglia delle 500mila dosi giornaliere. “Le 500mila erano state promesse dal 15 aprile. Un mese dopo siamo ancora lì, quasi sempre sotto le 500mila – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Lui pensava che si vincesse la medaglia, cioè che bisognasse ...

