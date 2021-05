Traffico Roma del 13-05-2021 ore 08:00 (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno da Simona Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento sulla via Flaminia abbiamo coda per Traffico intenso tra il raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto mentre sulla via trionfale sulla Cassia Traffico intenso è all’altezza del raccordo sulla via Salaria invece attenzione un incidente avvenuto appena superato il raccordo verso la tangenziale Traffico intenso sul tratto urbano dell’a24 di raccordo anulare alla tangenziale est sul Raccordo Anulare consueti disagi in carreggiata interna nella tratto Casilina Appia in via della Pineta Sacchetti lavori tra i gemelli e via Battistini 31 restringimenti di carreggiata possibili rallentamenti e ricordiamo che la c e ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno da Simona Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento sulla via Flaminia abbiamo coda perintenso tra il raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto mentre sulla via trionfale sulla Cassiaintenso è all’altezza del raccordo sulla via Salaria invece attenzione un incidente avvenuto appena superato il raccordo verso la tangenzialeintenso sul tratto urbano dell’a24 di raccordo anulare alla tangenziale est sul Raccordo Anulare consueti disagi in carreggiata interna nella tratto Casilina Appia in via della Pineta Sacchetti lavori tra i gemelli e via Battistini 31 restringimenti di carreggiata possibili rallentamenti e ricordiamo che la c e ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto ...

