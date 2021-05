Tra i nuovi rifiuti sulle spiagge italiane anche guanti e mascherine 

Leggi su agi

(Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Ben 783ogni centro metri, l'84% dei quali è costituito da plastica. Il dato è stato diffuso da Legambiente attraverso l'indagine Beach Litter 2021, in occasione del lancio di una iniziativa per la pulizia e tutela delle coste*. L'indagine evidenzia che nelle 47monitorate in 13 regioni (Abruzzo, Basilicata, Toscana, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto) sono stati censiti 36821in un'area totale di 176.100 mq. Una media di 783ogni 100 metri lineari di spiaggia che supera di gran lunga il valore soglia o il target di riferimento stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale, ossia meno di 20 ...