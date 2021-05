Tortino light al cioccolato 140 calorie | senza farina | senza burro e pronto in 5 minuti

(Di giovedì 13 maggio 2021)al: cremoso e con solo 140! Come disse quel tale (Oscar Wilde), l’unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi. Ora, paradossi a parte, che succede se ti prende una gran voglia di dolce e hai pochissimo tempo a disposizione? Rinunciare all’idea? Giammai. Meglio optare per una soluzione più pratica: si cede alla tentazione, sì, ma con una ricetta che fa della rapidità il suo punto di forza,peraltro metterne in ombra la indubbia bontà e leggerezza. Già, perché questa improvvisa voglia di dolce la puoi soddisfare con lo squisitoaldi cui ti proponiamo la ricetta più sotto. Eccola. Ingredienti Per cinque fette di bontà “sa”, ti servono questi ingredienti: 50 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tortino light

NonSoloRiciclo

Muffin dolciProvate questa versione superleggera alla frutta di stagione. 80 gr di farina ... eccovi altri dolci simili sempre a base di carota:di carote , la ricetta classica ...... anzi magari avrei potuto condividere con voi ricettee adatte agli sportivi che potevano ... Partiamo con questovegano proteico, la cui particolarità sta nella cottura a vapore, che lo ...Il lunedì è da sempre idealizzato come la giornata dei buoni propositi, soprattutto dopo i bagordi del weekend! Ragion per cui, in ...È stato Pablo Neruda che ha scritto Ode al carciofo. E come non capirlo? Sono gli ultimi momenti, questi, per godersi la stagione dei carciofi. Dopo averli fatti fritti, in umido e crudi in insalata s ...