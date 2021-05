Torna 'Buongiorno Ceramica!' in 45 città italiane (Di giovedì 13 maggio 2021) Una scommessa per la ripresa: Buongiorno ceramica edizione 2021 si presenta sotto questo slogan all'insegna dell'ottimismo e della creatività. La settima edizione di questo prestigioso evento che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Una scommessa per la ripresa:ceramica edizione 2021 si presenta sotto questo slogan all'insegna dell'ottimismo e della creatività. La settima edizione di questo prestigioso evento che ...

Advertising

salam_zx : RT @ILoveFlowers68: Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomi… - Cisco46allegro : RT @ILoveFlowers68: Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomi… - meryanne61 : RT @ILoveFlowers68: Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomi… - anthos965iclou1 : RT @ILoveFlowers68: Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomi… - RobertaFinizio : RT @ILoveFlowers68: Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomi… -