Torino-Milan 0-7: gol e highlights (36^ giornata Serie A) | Video (Di giovedì 13 maggio 2021) Gol e highlights di Torino-Milan 0-7: doppietta di Theo Hernández, tripletta di Ante Rebi?, reti di Brahim Díaz e Franck Kessié. Che Diavolo! Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 maggio 2021) Gol edi0-7: doppietta di Theo Hernández, tripletta di Ante Rebi?, reti di Brahim Díaz e Franck Kessié. Che Diavolo!

Advertising

acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - acmilan : Do you know when we last won by 7? Find out in tonight’s stats ?? - SkySport : Torino-Milan, Pioli: 'Ci davano per morti, ora per la Champions ci manca una vittoria' - tutroppotop : RT @Bresingar: Perché vi lamentate del Torino che si scansa col Milan? È normale quando giochi due partite l’anno - sportli26181512 : Torino-Milan, Kessie smazza anche assist: sono quattro in campionato: Non solo goal. Kessie è tanto altro e lo dimo… -