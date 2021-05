Torino-Milan 0-7: Cairo presente all’allenamento al Filadelfia per stare vicino alla squadra (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sta vivendo un momento semplice il Torino, reduce dalla pesante sconfitta per 7-0 contro il Milan ed in lotta per non retrocedere. Proprio per questo motivo il patron dei granata Urbano Cairo ha voluto dimostrare vicinanza alla squadra. Il numero uno del club si è presentato al Filadelfia per assistere all’allenamento diretto da Nicola. Inoltre, seguirà da vicino anche la trasferta contro lo Spezia, che mette in palio tre punti fondamentali in ottica salvezza. Come magra consolazione, dal punto di vista puramente finanziario, il Torino può quantomeno ritenersi soddisfatto per aver incassato all’incirca tre milioni di euro dalla cessione di Lucas Boyé. L’argentino è stato infatti acquistato a titolo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sta vivendo un momento semplice il, reduce dpesante sconfitta per 7-0 contro iled in lotta per non retrocedere. Proprio per questo motivo il patron dei granata Urbanoha voluto dimostrare vicinanza. Il numero uno del club si è presentato alper assisterediretto da Nicola. Inoltre, seguirà daanche la trasferta contro lo Spezia, che mette in palio tre punti fondamentali in ottica salvezza. Come magra consolazione, dal punto di vista puramente finanziario, ilpuò quantomeno ritenersi soddisfatto per aver incassato all’incirca tre milioni di euro dcessione di Lucas Boyé. L’argentino è stato infatti acquistato a titolo ...

