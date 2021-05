TikTok fa fuori altri 500mila utenti in Italia: nuovo giro di vite dell’app (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’annuncio delle scorse settimane, TikTok ha definitivamente eliminato oltre 500mila utenti in Italia Le polemiche nei confronti di TikTok si infittiscono. Solamente qualche settimana fa, il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva espressamente chiesto misure per far sì che i minori di 13 anni non accedessero alla piattaforma. Un dettame che è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’annuncio delle scorse settimane,ha definitivamente eliminato oltreinLe polemiche nei confronti disi infittiscono. Solamente qualche settimana fa, il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva espressamente chiesto misure per far sì che i minori di 13 anni non accedessero alla piattaforma. Un dettame che è L'articolo proviene da Inews.it.

